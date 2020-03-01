Выщипываем брови
Для того чтобы нравиться другим, прежде всего, надо полюбить себя. Посмотри на себя в зеркало. …
Для того чтобы нравиться другим, прежде всего, надо полюбить себя. Посмотри на себя в зеркало. …
Ламинирование волос – это прекрасный способ уберечь волосы от неприятного воздействия окружающей среды. Многие голливудские …
В разные времена, и в разных культурах эталоны красоты всегда отличались. Так и сейчас: кто-то …
Для того, что бы быть красивой необходимо приложить много усилий, ну и, конечно, немного потратиться. …
В первую очередь следует знать, что лучше всего подчеркнут глаза тени, цвет которых, диаметрально противоположный …
Если вопрос, что надеть, каждое утро становиться для тебя просто пыткой, тогда эта статья для …
К этому вопросу стоит подойти весьма серьезно. И не важно, какой цвет волос сейчас в …
21 марта – 20 апреля Овены выделяются энергичностью в достижении поставленных целей. Они должны много …
Лето, солнце, каникулы – красота! Это долгожданное время, когда не надо идти в школу и …
Дарить подарки – это искусство. Таинственное шуршание оберточной бумаги, шлейф от бантика, блеск фольги… И …